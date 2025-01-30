اتفاقية خدمات جوية محدثة بين الأردن والعراق

الوكيل الإخباري- وقعت هيئة تنظيم الطيران المدني، وسلطة الطيران المدني العراقي في بغداد اليوم الخميس، اتفاقية خدمات جوية محدثة، تمهد لمرحلة جديدة من التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين.

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ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة الكابتن هيثم مستو وعن الجانب العراقي وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، بنكين ريكاني.



وبحسب بيان للهيئة "تأتي هذه الاتفاقية لتحل محل الاتفاق بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والحكومة العراقية بشأن تسيير خطوط جوية منتظمة بين إقليميهما وما وراءهما الموقعة في 4 تشرين الثاني 1953".