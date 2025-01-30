 
الخميس 2025-01-30 05:33 م
 

اتفاقية خدمات جوية محدثة بين الأردن والعراق

هيئة تنظيم الطيران المدني
هيئة تنظيم الطيران المدني
الخميس، 30-01-2025 05:16 م

الوكيل الإخباري-   وقعت هيئة تنظيم الطيران المدني، وسلطة الطيران المدني العراقي في بغداد اليوم الخميس، اتفاقية خدمات جوية محدثة، تمهد لمرحلة جديدة من التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين.

اضافة اعلان


ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة الكابتن هيثم مستو وعن الجانب العراقي وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، بنكين ريكاني.


وبحسب بيان للهيئة "تأتي هذه الاتفاقية لتحل محل الاتفاق بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والحكومة العراقية بشأن تسيير خطوط جوية منتظمة بين إقليميهما وما وراءهما الموقعة في 4 تشرين الثاني 1953".


وتنظم هذه الاتفاقية حركة النقل الجوي بين البلدين بما يتلاءم مع المستجدات والتطورات التي طرأت في مجال النقل الجوي والطيران المدني، وتتوافق مع سياسات النقل الجوي التي تعتمدها كلا البلدين من خلال استراتيجياتهما الوطنية للنقل الجوي.

 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

أخبار محلية مؤسسة الإسكان تجري قرعة على 79 قطعة ارض في العدنانية

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية ضريبة الدخل والمبيعات تحصل على شهادة "الآيزو 22301"

هيئة تنظيم الطيران المدني

أخبار محلية اتفاقية خدمات جوية محدثة بين الأردن والعراق

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يلتقي المفوض العام لـ"الأونروا"

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية: نسبة النجاح في المسار الثانوي الشامل الأكاديمي بالامتحان التكميلي 56.7%

وزارة العمل

أخبار محلية وزير العمل يبحث وممثلي البنك الدولي تمديد البرنامج الوطني للتشغيل

موقع إعلان النتائج

أخبار محلية رسمياً تفعيل رابط نتائج التوجيهي



 




الأكثر مشاهدة