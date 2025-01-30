اتفاقية خدمات جوية محدثة بين الأردن والعراق

ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة الكابتن هيثم مستو وعن الجانب العراقي وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، بنكين ريكاني.
وبحسب بيان للهيئة "تأتي هذه الاتفاقية لتحل محل الاتفاق بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والحكومة العراقية بشأن تسيير خطوط جوية منتظمة بين إقليميهما وما وراءهما الموقعة في 4 تشرين الثاني 1953".
وتنظم هذه الاتفاقية حركة النقل الجوي بين البلدين بما يتلاءم مع المستجدات والتطورات التي طرأت في مجال النقل الجوي والطيران المدني، وتتوافق مع سياسات النقل الجوي التي تعتمدها كلا البلدين من خلال استراتيجياتهما الوطنية للنقل الجوي.
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