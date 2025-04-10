اجتماع يبحث مشاكل النقل بين القرى في الألوية المحيطة بالعاصمة

وبحسب بيان الوزارة، اليوم الخميس، ناقشت الوزيرة، بحضور المعنيين من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، التحديات التي تواجه السكان في تنقلاتهم اليومية ووجهت هيئة تنظيم النقل البري بدراسة إمكانية تعديل مسارات الحافلات العاملة حاليا في تلك القرى بما يضمن شمولية الخدمة وكفاءتها إضافة الى منح تصاريح لتغطية الاحتياجات.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي يضم مجلس محافظة العاصمة وهيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى لإيجاد الحلول وتأمين الخدمات للمواطنين.
من جهتهم، أكد الحضور ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية وتسريع العمل على إيجاد حلول عملية ومستدامة تنهي معاناة المواطنين اليومية مع وسائل النقل العام وتسهم أيضا في تحسين جودة الحياة في تلك المناطق الريفية.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 4.11% لشهر شباط من عام 2025
-
توقيع مذكرة تفاهم بين "العمل" و"الإحصاءات"
-
صدور العدد 111 من مجلة "دراسات شرق أوسطية"
-
تحذير شديد اللهجة من وزارة الأوقاف مع اقتراب موسم الحج
-
30 نيسان الحالي آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2024
-
إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
دفعة جديدة لمستحقي القروض من صندوق إسكان موظفي الأمانة
-
إعلان تجنيد صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية