اجتماع يبحث مشاكل النقل بين القرى في الألوية المحيطة بالعاصمة

الوكيل الإخباري - بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، مشاكل النقل العام التي يعاني منها المواطنون في القرى التابعة لألوية الموقر والجيزة ووادي السير وناعور خلال لقاء جمعها بعضوي مجلس محافظة العاصمة الدكتور المعتز بالله أبو عواد وطارق الجبور.

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وبحسب بيان الوزارة، اليوم الخميس، ناقشت الوزيرة، بحضور المعنيين من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، التحديات التي تواجه السكان في تنقلاتهم اليومية ووجهت هيئة تنظيم النقل البري بدراسة إمكانية تعديل مسارات الحافلات العاملة حاليا في تلك القرى بما يضمن شمولية الخدمة وكفاءتها إضافة الى منح تصاريح لتغطية الاحتياجات.



وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي يضم مجلس محافظة العاصمة وهيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى لإيجاد الحلول وتأمين الخدمات للمواطنين.