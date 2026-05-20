اختتام البطولة الصحية الأولى لطلبة يعانون من السمنة

الوكيل الإخباري- اختتمت وزارة التربية والتعليم، فعاليات البطولة الصحية الأولى، والتي استهدفت الطلبة الذين يعانون من السمنة، ضمن برنامج صحي ورياضي متكامل امتد على مدار خمسة أشهر منذ شهر كانون الأول الماضي.

وأكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، أهمية البطولة في ترسيخ ثقافة الرياضة والنظام الغذائي الصحي بين الطلبة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه البرامج لتحسين صحة الطلبة الجسدية والنفسية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ودمجهم بصورة فاعلة في المجتمع المدرسي.