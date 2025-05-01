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اختتام مسابقة "محاربي السايبر" للمدارس بنسختها الثانية

المركز الوطني للأمن السيبراني
المركز الوطني للأمن السيبراني
 
الخميس، 01-05-2025 03:20 م

الوكيل الإخباري-   اختتم المركز الوطني للأمن السيبراني، أمس الأربعاء، النسخة الثانية من مسابقة "محاربي السايبر" للمدارس، تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، بمشاركة أكثر من 270 طالبًا وطالبة.

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وبحسب بيان صادر عن المركز، عقدت المسابقة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.


وحضر الحفل الختامي للمسابقة، مندوبًا عن سمو الأميرة سمية بنت الحسن، نائب سمو رئيس الجمعية العلمية الملكية للتكنولوجيا الدكتور نبيل الفيومي، حيث تأهل للتصفيات النهائية ما يزيد على 270 طالبًا وطالبة شكلوا 75 فريقًا من 44 مدرسة من مختلف محافظات المملكة.، أمس الأربعاء، النسخة الثانية من مسابقة "محاربي السايبر" للمدارس، تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، بمشاركة أكثر من 270 طالبًا وطالبة.


وبحسب بيان صادر عن المركز، عقدت المسابقة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.


وحضر الحفل الختامي للمسابقة، مندوبًا عن سمو الأميرة سمية بنت الحسن، نائب سمو رئيس الجمعية العلمية الملكية للتكنولوجيا الدكتور نبيل الفيومي، حيث تأهل للتصفيات النهائية ما يزيد على 270 طالبًا وطالبة شكلوا 75 فريقًا من 44 مدرسة من مختلف محافظات المملكة.

 
gnews

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