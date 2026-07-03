اختتام معسكر الخدمة المجتمعية في مركز شابات الجفر

10:18 م

الوكيل الإخباري- نظم مركز شابات الجفر معسكر الخدمة المجتمعية خلال الفتره 2/1 من شهر تموز ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026، التي تنظمها وزارة الشباب تحت شعار "الاستقلال 80"، بمشاركة 40 شابة من منتسبات المركز، ضمن الفئة العمرية (12–14) عاماً. اضافة اعلان





ويهدف المعسكر إلى تمكين الشباب من فهم مفهوم الخدمة المجتمعية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للمشاركة في المبادرات والأنشطة التطوعية، بما يسهم في تنمية روح المسؤولية والعمل الجماعي، وتعزيز دورهم الإيجابي في خدمة المجتمع والوطن.



وشهد اليوم الأول من المعسكر تقديم محاضرة من قبل الشرطة المجتمعية تناولت مفهوم الخدمة المجتمعية وأهميتها في بناء شخصية الشباب، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة الفاعلة، كما استعرضت أهمية العمل التطوعي ودوره في خدمة المجتمع، وإحداث أثر إيجابي ومستدام في مختلف المجالات.



كما شهد المعسكر في اليوم الثاني مجموعة من الأنشطة التفاعلية والنقاشات التي عززت مشاركة الشابات، وساعدتهن على تطوير مهارات التعاون والتخطيط والعمل ضمن الفريق بالإضافة لاعمال تطوعيه هادفه.





