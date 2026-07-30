اختتام معسكر الريادة والمهارات الرقمية بمشاركة 40 شابا استعدادا لسوق العمل

ونفذت الوزارة المعسكر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، خلال الفترة من 25 إلى 30 تموز.
وهدف المعسكر إلى تطوير مهارات المشاركين في مجالات التكنولوجيا والإعلام الرقمي، وتمكينهم من توظيف أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحويل أفكارهم إلى فرص مهنية وريادية.
وتضمن البرنامج مسارين تدريبيين، تناول الأول إنتاج الفيديو باستخدام الهاتف المحمول، بما يشمل التصوير والإضاءة والصوت والمونتاج واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، فيما ركز الثاني على التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبناء الهوية التجارية، وتخطيط المحتوى، والإعلانات الرقمية، وتحليل مؤشرات النمو.
وشهد المعسكر جلسات تطبيقية أتاحت للمشاركين تنفيذ مشاريع ومحتوى رقمي يعكس المهارات التي اكتسبوها خلال التدريب.
وقالت وزارتا الشباب والاقتصاد الرقمي والريادة، إن المعسكر يأتي ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الهادف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التدريبية.
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