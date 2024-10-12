اختتام معسكر تدريبي حول الابتكار في تكنولوجيا التعليم

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم السبت، أعمال المعسكر التدريبي الأول من نوعه في المملكة للابتكار في تكنولوجيا التعليم الذي أمتد لأكثر من شهرين ونصف.

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وشهد المعسكر الذي أقيم تحت رعاية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبالتعاون مع شركة أورنج الأردن وتنظيم وتنفيذ الشركة الأردنية المختصة في مجال حلول التعليم الإلكتروني "جو أكاديمي"، تنفيذ حوالي 130 مشروعا تكنولوجيا أظهرت إمكانات الشباب الهائلة وقدرتهم على الريادة والابتكار في قطاع التكنولوجيا والتعليم.



وخلال الحفل الختامي للمعسكر تم عرض أفضل مشاريع أمام لجنة تحكيم مختصة، حيث جاء بالمركز الأول فريق (Edu Space)، وحل فريق (MindStation) بالمركز الثاني وثالثا جاء فريق (Ibtikar)، اذ تم تكريم أصحاب المشاريع الثلاثة الأولى.