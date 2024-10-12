اختتام معسكر تدريبي حول الابتكار في تكنولوجيا التعليم

وشهد المعسكر الذي أقيم تحت رعاية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبالتعاون مع شركة أورنج الأردن وتنظيم وتنفيذ الشركة الأردنية المختصة في مجال حلول التعليم الإلكتروني "جو أكاديمي"، تنفيذ حوالي 130 مشروعا تكنولوجيا أظهرت إمكانات الشباب الهائلة وقدرتهم على الريادة والابتكار في قطاع التكنولوجيا والتعليم.
وخلال الحفل الختامي للمعسكر تم عرض أفضل مشاريع أمام لجنة تحكيم مختصة، حيث جاء بالمركز الأول فريق (Edu Space)، وحل فريق (MindStation) بالمركز الثاني وثالثا جاء فريق (Ibtikar)، اذ تم تكريم أصحاب المشاريع الثلاثة الأولى.
وأكد مدير الابتكار في "جو أكاديمي" المهندس زيد خشان، أن المعسكر يجسد التزام الشركة بتمكين الشباب الأردني وتزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة مستقبل تكنولوجيا التعليم في المملكة، ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار في هذا المجال الحيوي.
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