ارتفاع أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الأول من العام الجاري

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة السياحة والآثار، بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 1.507.546 زائر بنسبة ارتفاع 13 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغ فيها عدد الزوار نحو 1.333.775 زائر.
وارتفع عدد سياح المبيت إلى نحو 1.245.227 زائر مقارنة بـ 1.145.336 زائر في عام 2024، محققًا زيادة بنسبة 8.7 بالمئة، كما شهد زوار اليوم الواحد زيادة ملحوظة، حيث بلغ عددهم 262.319 زائر مقارنة بـ 188.440 زائر في عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 39.2 بالمئة.
واستقبلت المملكة خلال شهر آذار من عام 2025 نحو 371.462 زائر دولي، حيث بلغ عدد سياح المبيت في شهر آذار من عام 2025 نحو 307.592 زائر، أما زوار اليوم الواحد، فقد وصل عددهم إلى 63.870 زائر.
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