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استعدادا للمنخفض.. أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة

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أرشيفية
الأربعاء، 12-02-2025 11:04 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من الأربعاء، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة حسب النشرات الجوية.

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وأكّد الناطق باسم أمانة عمّان ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانيا للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة الطوارئ الرئيسة في تلاع العلي، داعيا في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180).


ودعت الأمانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنبا لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، وتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.


وأهابت أمانة عمّان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنبا لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

 
gnews

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