اسعاف مصاب بحالة اختناق نتيجة استخدام مدفأة الشموسة

أعاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تحذير الإخوة المواطنين من خطورة استخدام المدافئ غير الآمنة والمتعارف عليها شعبياً بالشموسة، لما تسببه من حوادث اختناق قد تؤدّي إلى إصابات خطرة ووفيات، لا
الوكيل الإخباري-   أعاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تحذير الإخوة المواطنين من خطورة استخدام المدافئ غير الآمنة والمتعارف عليها شعبياً  بالشموسة، لما تسببه من حوادث اختناق قد تؤدّي إلى إصابات خطرة ووفيات، لا قدّر الله.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فرق الدفاع المدني تعاملت ظهر اليوم مع إصابة شخص بالاختناق في محافظة الطفيلة نتيجة استخدام ذات النمط من المدافئ (الشموسة) وحالته ما زالت قيد العلاج.


مهيباً بالجميع مرّة أخرى، أخذ هذه التحذيرات على غاية من الأهمية والخطورة وعدم استخدام تلك المدافئ تحت أي ظرف كان، وعلى الجميع أخذ المسؤولية المجتمعية والإنسانية عند معرفة أي أشخاص يقومون باستخدام الشموسة ومنعهم من ذلك ومساعدتهم على التخلّص منها.  
 
كما ونبّه كذلك، على ضرورة التعامل الآمن والسليم مع مختلف وسائل التدفئة بكافة أنواعها من حيث صيانتها وتفقّد مصادر الطاقة بها وتوصيلاتها باستمرار والحفاظ على مصادر التهوية بين الحين والآخر.
 
 


