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اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأحد، 10-11-2024 04:47 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   اعلنت وزارة التربية والتعليم تحويل مستحقات العاملين على حساب برامج: التعليم الإضافي- مسائي (سوريين)- رياض الأطفال - المخيمات للبنوك ، اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين.اضافة اعلان
 
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