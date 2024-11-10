اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين

04:47 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اعلنت وزارة التربية والتعليم تحويل مستحقات العاملين على حساب برامج: التعليم الإضافي- مسائي (سوريين)- رياض الأطفال - المخيمات للبنوك ، اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين. اضافة اعلان

