اعلان هام من وزارة التعليم العالي

ملاحظة هامة: تم طرح تخصصين جديدين في طلب إساءة الاختيار والمناقلات هما تخصص الحقوق ومعلم صف في جامعة مؤتة.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يطلق قناة رسائل جماعية خاصة لمشاركة الأخبار والنشاطات عبر “إنستغرام”
-
عملية نوعية لرضيعة في مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك ثبات على الموقف وريادة في الفعل
-
الحنيطي يرعى اليوم العلمي والتدريبي الأول لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية
-
إطلاق مبادرة لتمكين طلبة المدارس من الأمن السيبراني
-
تنشيط السياحة تستضيف وفداً من ممثلي مكاتب سياحة وسفر سعودية
-
السماح بعمالة وافدة لمحطات المحروقات ووكالات الغاز
-
الاستثمار والبيئة يبحثان الواقع الاستثماري بمدينة عبد الله الثاني الصناعية