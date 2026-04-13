افتتاح دورة للانتساب لنقابة الصحفيين

مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية
نقابة الصحفيين
 
الإثنين، 13-04-2026 04:44 م

الوكيل الإخباري-    افتتح نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني، دورة الانتساب للزميلات والزملاء المسجلين على سجل الصحفيين المتدربين لدورة نيسان 2026، بمشاركة 13 صحفيا من مؤسسات إعلامية مختلفة.

وأكد المومني أهمية هذه الدورة في دعم الصحفيين ميدانيا ومهنيا، وصقل مهاراتهم، لا سيما في ظل التطورات العالمية المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام والاتصال، مشددا على الدور الوطني والمهني للنقابة في حماية المهنة، وتعزيز رسالة الأردن الإعلامية، وخدمة المؤسسات الصحفية والإعلامية.

 
 


