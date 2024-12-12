الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع المكتبة الوطنية لأرشفة وحفظ الوثائق

ووفق بيان الجامعة اليوم الخميس، وقع المذكرة عن الجامعة الأردنية نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتورة ناهد عميش، وعن دائرة المكتبة الوطنية مديرها الدكتور نضال إبراهيم الأحمد، بحضور مديرة المركز الدكتورة ندى الروابدة وعدد من كوادره.
وأشارت عميش، أثناء حفل التوقيع إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية لتعزيز الجهود الوطنية في مجال حفظ التراث الوثائقي والمخطوطات، مشيرة إلى أهمية العمل المشترك بين المؤسستين لضمان توثيق المعلومات وإدارتها بما يخدم الباحثين والدارسين.
من جهته، أشاد الدكتور الأحمد، بالدور الرائد للجامعة الأردنية في الحفاظ على التراث الوطني ودعم البحث العلمي، منوها إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق أهداف المؤسستين عبر تطوير أساليب الأرشفة، وتبادل الخبرات والمطبوعات.
بدورها، أشارت الروابدة إلى أن المذكرة تأتي لتؤكد التزام المركز بوصفه معلما رائدا من معالم الجامعة، والمكتبة الوطنية بتكامل الجهود المؤسسية لخدمة التراث الوطني وحفظه خاصة، والعربي عامة، وتعزيز مكانته العلمية والثقافية.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
سوريا تشكر الأردن ودول أخرى على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية بدمشق
-
الملك: على السوريين وضع مصلحة بلدهم في مقدمة أولوياتهم
-
إدارة السير: 20 دينارا قيمة هذه المخالفة
-
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.20% لشهر تشرين أول من عام 2024
-
الحكومة تقر مشروع تحسين خدمات الصرف الصحي جنوبي العاصمة
-
25 - 50 قرش كيلو الليمون في السوق المركزي الخميس
-
وزير الداخلية: إجراءات حازمة بحق المعتدين على أراضي الخربة السمراء
-
بحث سبل التعاون بين البريد الأردني والمصري