 
الخميس 2024-12-12 01:14 م
 

الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع المكتبة الوطنية لأرشفة وحفظ الوثائق

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
الخميس، 12-12-2024 12:47 م
الوكيل الإخباري-   وقعت الجامعة الأردنية ممثلة بمركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام، مذكرة تفاهم مع دائرة المكتبة الوطنية، تؤسس لتعاون مشترك بين الطرفين في مجالات الأرشفة وحفظ الوثائق والمخطوطات وإدارتها، بما يتواءم وأهداف المؤسستين.اضافة اعلان


ووفق بيان الجامعة اليوم الخميس، وقع المذكرة عن الجامعة الأردنية نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتورة ناهد عميش، وعن دائرة المكتبة الوطنية مديرها الدكتور نضال إبراهيم الأحمد، بحضور مديرة المركز الدكتورة ندى الروابدة وعدد من كوادره.

وأشارت عميش، أثناء حفل التوقيع إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية لتعزيز الجهود الوطنية في مجال حفظ التراث الوثائقي والمخطوطات، مشيرة إلى أهمية العمل المشترك بين المؤسستين لضمان توثيق المعلومات وإدارتها بما يخدم الباحثين والدارسين.

من جهته، أشاد الدكتور الأحمد، بالدور الرائد للجامعة الأردنية في الحفاظ على التراث الوطني ودعم البحث العلمي، منوها إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق أهداف المؤسستين عبر تطوير أساليب الأرشفة، وتبادل الخبرات والمطبوعات.

بدورها، أشارت الروابدة إلى أن المذكرة تأتي لتؤكد التزام المركز بوصفه معلما رائدا من معالم الجامعة، والمكتبة الوطنية بتكامل الجهود المؤسسية لخدمة التراث الوطني وحفظه خاصة، والعربي عامة، وتعزيز مكانته العلمية والثقافية.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الشديفات يؤكد أهمية الاستثمار في طاقات الشباب

الرئيس السوري السابق بشار الأسد

عربي ودولي عاجل مصدر يكشف عن مكان تواجد عائلة الأسد في روسيا

5ف6

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الخرائط العالمية عبر تقنيات ثلاثية الأبعاد

جانب من توقيع الاتفاقية

أخبار محلية الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع المكتبة الوطنية لأرشفة وحفظ الوثائق

ا

عربي ودولي كندا تهدد وتكشف عن طبيعة ردها المحتمل على تهديدات ترامب

لقطة من الفيديو

فيديو منوع طريقة بسيطة لاعداد أشهى خبز "مقرمش"

وزارة الإعلام السورية

أخبار محلية سوريا تشكر الأردن ودول أخرى على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية بدمشق

إيتمار بن غفير

فلسطين بن غفير يطالب بإقامة حواجز دائمة على طرق الضفة الغربية



 




الأكثر مشاهدة