الأحد 2026-07-05 02:26 م

الأردنية ملك عيسى المتحدثة الشابة الوحيدة عالمياً في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

الطبيبة الأردنية ملك عيسى
الطبيبة الأردنية ملك عيسى
 
الأحد، 05-07-2026 02:00 م
الوكيل الإخباري-   حققت الطبيبة الأردنية ملك عيسى إنجازاً دولياً بعد اختيارها المتحدثة الشابة الوحيدة على مستوى العالم للمشاركة وإلقاء الخطاب المشترك في الجلسة رفيعة المستوى بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي عقدت في مدينة جنيف.اضافة اعلان


وشهدت الجلسة مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الدوليين، حيث مثّلت ملك عيسى الأردن في هذا الحدث الدولي.

كما شاركت في تقديم توصيات استراتيجية ضمن جلسات المجلس، وأسهمت في صياغة سياسات دولية تتعلق بملفي المرأة في الدبلوماسية والذكاء الاصطناعي.

واختُتمت مشاركتها بتكريم رسمي من البعثة الأردنية في جنيف، تقديراً لإسهاماتها وتمثيلها للمملكة في هذا المحفل الدولي.
 
 


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