الأردنية ملك عيسى المتحدثة الشابة الوحيدة عالمياً في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

وشهدت الجلسة مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الدوليين، حيث مثّلت ملك عيسى الأردن في هذا الحدث الدولي.
كما شاركت في تقديم توصيات استراتيجية ضمن جلسات المجلس، وأسهمت في صياغة سياسات دولية تتعلق بملفي المرأة في الدبلوماسية والذكاء الاصطناعي.
واختُتمت مشاركتها بتكريم رسمي من البعثة الأردنية في جنيف، تقديراً لإسهاماتها وتمثيلها للمملكة في هذا المحفل الدولي.
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