الأردن .. ارتفاع يطرأ على أسعار القطايف في رمضان

الوكيل الإخباري- كشف نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبد الإله الحموي، عن تثبيت أسعار القطايف للعام الحالي خلال شهر رمضان المبارك. اضافة اعلان





وأعلن "الحموي" أن سعر كيلو القطايف العادي بلغ 1.25 دينار، فيما وصل سعر كيلو القطايف من نوع العصافيري إلى 1.5 دينار.



وتشير الحسابات الفلكية الدقيقة إلى أن بداية شهر رمضان لعام 2026 ستكون على الأرجح مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 شباط، ليكون يوم الأربعاء أول أيام الصيام.



وكانت أسعار القطايف في رمضان العام الماضي قد بلغت 110 قروش سعر كيلو القطايف العادي، في حين تراوح سعر كيلو القطايف “العصافيري” من الحجم الصغير ما بين 120-130 قرشاً .



