الأردن يؤكد تضامنه مع البحرين في مواجهة الاعتداءات

الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الموقف الأردني الثابت في التضامن مع مملكة البحرين، ودعمها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية بما يحفظ أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي، الأحد، مع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، بحثا خلاله تبعات التصعيد في المنطقة وسبل تعزيز الأمن العربي المشترك.



وأكد الصفدي وقوف الأردن إلى جانب البحرين في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها واستقرارها، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود العربية المشتركة لاحتواء التصعيد في المنطقة.