الإثنين 2026-03-09 01:02 ص

الأردن يؤكد تضامنه مع البحرين في مواجهة الاعتداءات

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الأحد، 08-03-2026 11:40 م

الوكيل الإخباري-   أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الموقف الأردني الثابت في التضامن مع مملكة البحرين، ودعمها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية بما يحفظ أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي، الأحد، مع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، بحثا خلاله تبعات التصعيد في المنطقة وسبل تعزيز الأمن العربي المشترك.


وأكد الصفدي وقوف الأردن إلى جانب البحرين في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها واستقرارها، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود العربية المشتركة لاحتواء التصعيد في المنطقة.


من جهته، أكد الزياني تضامن بلاده مع الأردن، فيما دان الوزيران الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مؤكدين ضرورة وقف التصعيد وحماية أمن واستقرار المنطقة.

 
 


