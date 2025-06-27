الأردن يتصدر رضا الزوار في معرض "إكسبو 2025" في اليابان

ويُقام المعرض في الفترة من 13 نيسان إلى 13 تشرين أول 2025، بمشاركة أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية، ويُعد منصة عالمية لمناقشة التحديات المستقبلية في مجالات الرعاية الصحية، البيئة، التكنولوجيا، والابتكار، إلى جانب عرض الحلول الذكية لتحسين جودة حياة الإنسان.
ويشارك الجناح الأردني في هذا الحدث العالمي بعرض ثري يعكس الثقافة والابتكار والسياحة والضيافة الأردنية، وهو ما لاقى إعجاب آلاف الزوار، وساهم في تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة على الساحة الدولية.
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