الأردن يتصدر رضا الزوار في معرض "إكسبو 2025" في اليابان

الوكيل الإخباري- حقق الجناح الأردني في معرض "إكسبو 2025" الدولي المقام في اوساكا- اليابان إنجازًا بارزًا، بعد أن حلّ في المرتبة الأولى من حيث رضا الزوار، بحسب استطلاع أجرته شركة "Pia" اليابانية المختصة. وتفوق الأردن على أجنحة دول كبرى، مثل الولايات المتحدة وإيطاليا، التي شهدت إقبالًا واسعًا وطوابير طويلة.

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ويُقام المعرض في الفترة من 13 نيسان إلى 13 تشرين أول 2025، بمشاركة أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية، ويُعد منصة عالمية لمناقشة التحديات المستقبلية في مجالات الرعاية الصحية، البيئة، التكنولوجيا، والابتكار، إلى جانب عرض الحلول الذكية لتحسين جودة حياة الإنسان.