الأردن يحقق المركز الثالث بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن

وحصل المتسابق الأردني ضياء المُغربي على المركز الثالث ممثلاً عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
-
أخبار متعلقة
-
الرصيفة.. إغلاق مخبز لمخالفته الاشتراطات الصحية
-
الأردن يعزي باكستان بضحايا انقلاب حافلة تحمل مواطنين باكستانيين في إيران
-
مطعومان جديدان للأطفال في الأردن
-
وسيم يوسف يتحدث عن الاردن ويحذر من هؤلاء !
-
تخريج دورة قادة الزوارق المتوسطة في قيادة القوة البحرية
-
المستشفى الميداني الأردني شمال غزة /79 يوزع مساعدات غذائية وإنسانية
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرتي الخشمان والبلاونة
-
حادث سير بين 4 مركبات على بداية جسر الثامن