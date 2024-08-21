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الأردن يحقق المركز الثالث بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن

المتسابق الأردني ضياء المُغربي
المتسابق الأردني ضياء المُغربي
الأربعاء، 21-08-2024 11:56 م

الوكيل الإخباري-   حقق الأردن المركز الثالث بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره عن فرع القراءات المقامة في المملكة العربية السعودية.

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وحصل المتسابق الأردني ضياء المُغربي على المركز الثالث ممثلاً عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

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