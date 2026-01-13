الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قِبَل الوزير المتطرف بن غفير وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي للاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف باعتباره عملًا استفزازيًّا تحريضيًّا مرفوضًا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، من خلال محاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا، محذّرًا من عواقب استمرار هذه الانتهاكات المستفزة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وطالب المجالي إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف جميع الممارسات الاستفزازية للوزير المتطرف التي تُعدّ استمرارًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير والإجراءات الأحادية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
-
أخبار متعلقة
-
وزيرة التنمية تلتقي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
-
الشواربة: عمّان لم ولن تغرق
-
بلدية عجلون تتعامل مع فتح طرق لضمان سلامة المواطنين
-
"الطيران المدني": حركة الطيران في الأردن تسير بانتظام رغم الحالة الجوية
-
بعد نشر "الوكيل".. التنمية توعز بإيواء شقيقين وصرف مساعدة مالية
-
إدارة ترامب تدرج فروع "الإخوان" في الأردن ومصر ولبنان بقائمة الإرهاب
-
افتتاح مكتب للبريد الأردني في "تجارة إربد"
-
وزير الخارجية يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة