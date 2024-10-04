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الأردن يدين اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى

وزارة الخارجية الأردنية
وزارة الخارجية الأردنية
الجمعة، 04-10-2024 09:04 م
الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام مستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، اليوم الجمعة، وإقدامهم على ممارسات استفزازية بما في ذلك النفخ في البوق في انتهاكٍ لحرمة وقدسية المسجد الأقصى المبارك . اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة ولبنان وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة.

وجدد السفير القضاة التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.
 
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