الأردن يدين اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة ولبنان وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة.
وجدد السفير القضاة التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.
-
أخبار متعلقة
-
فصل واسع للتيار الكهربائي عن مناطق الأسبوع المقبل -أسماء
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1278 حالة إسعافية خلال 24 ساعة
-
حرس الحدود يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بطائرات مسيرة
-
الزراعة تدعو إلى تأخير قطاف الزيتون
-
كسوف حلقي آسر في أمريكا الجنوبية
-
معاصر عجلون جاهزة لاستقبال الثمر المبارك
-
كشف هوية الأستاذ المغدور في جريمة مؤتة.. من هو؟
-
الأمن: قاتل أستاذه بالكرك يعاني من أمراض نفسية