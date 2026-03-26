الأردن يدين المخطط الإرهابي الذي يستهدف دولة الكويت

11:12 ص

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات المخطّطَ الإرهابي الذي كان يستهدف رموز وقيادات دولة الكويت الشقيقة؛ محاولةً مرفوضةً لتهديد أمن الكويت وسيادتها واستقرارها.





وأكّدت الوزارة رفض الأردن واستنكاره هذا المخطط، وتضامنه المطلق مع دولة الكويت الشقيقة، ووقوفه معها، ودعمه كلّ ما تتّخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشدّدةً على رفض المملكة لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.





