الأردن يرحب بإعلان السعودية استضافتها محادثات بين روسيا وأمريكا

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الوكيل الإخباري- ترحب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة استضافتها اليوم، محادثات بين روسيا الاتحادية الصديقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. اضافة اعلان





وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن المملكة تأمل بأن تحقق مخرجات هذه المحادثات أهدافها المنشودة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.



وثمن السفير القضاة جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورها الرئيس في استضافة هذه المحادثات، والتي تأتي في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق السلام الشامل والعادل في العالم.