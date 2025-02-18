الأردن يرحب بإعلان السعودية استضافتها محادثات بين روسيا وأمريكا

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن المملكة تأمل بأن تحقق مخرجات هذه المحادثات أهدافها المنشودة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وثمن السفير القضاة جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورها الرئيس في استضافة هذه المحادثات، والتي تأتي في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق السلام الشامل والعادل في العالم.
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