الأردن يرحب باتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 محتجز في اليمن

الخميس، 14-05-2026 03:02 م
الوكيل الإخباري-   رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع في اليمن، وذلك في ختام جولة المفاوضات التي عُقدت في عمّان خلال الأسابيع الماضية.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن استضافة المملكة لهذه المفاوضات تأتي في إطار دعمها لجهود الأمم المتحدة والجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

وأشاد المجالي بالجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وبالدور المهم للجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف المعنية، للتوصل إلى هذا الاتفاق الإنساني المهم والإفراج عن أكبر عدد من المحتجزين منذ بداية الأزمة اليمنية.
 
 


