الأردن يرحب باتفاق مسقط بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن

الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، الذي جرى التوقيع عليه في العاصمة العُمانية مسقط.





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، ترحيب المملكة بهذا الاتفاق، وتثمين الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان الشقيقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذلك جهود مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف التي ساهمت في التوصّل للاتفاق.



وجدّد المجالي التأكيد على دعم المملكة لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يلبّي تطلّعات الشعب اليمني الشقيق.

