الأردن يرحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة دعم الأردن للشقيقة سوريا، واستعداده تقديم كل ما يستطيع للشعب السوري من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية التي يريد لها أن تكون منطلقًا تاريخيًّا؛ لإعادة بناء سوريا الوطن الحر المستقر ذي السيادة، وذلك من خلال عملية سورية – سورية يشارك فيها مختلف أطياف الشعب السوري، ويحفظ حقوقهم كافة.
-
أخبار متعلقة
-
تشكيلات إدارية في أمانة عمان الكبرى - أسماء
-
إضاءة الخزنة في المدينة الوردية باللونين الأصفر والأزرق - صورة
-
شاهد: لحظة وصول الرئيس السوري الى الاردن - فيديو
-
برعاية وزير العمل إطلاق دراسة حول تشغيل ذوي الإعاقة في مصانع الغزل والنسيج
-
إطلاق المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتوعية العمالية "واعي واعية"
-
الملك يستقبل الرئيس السوري لدى وصوله عمّان
-
المياه : ضبط حفارة مخالفة وردم بئر مخالف في الشونة الجنوبية
-
بدء إصدار شهادات الولادة والوفاة والزواج وغيرها عبر سند