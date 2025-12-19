الأردن يرحّب بتعيين برهم صالح مفوّضًا ساميًا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، دعم المملكة الكامل لعمل المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والدور الهام الذي تضطلع به في حماية حقوق اللاجئين، مشدّدًا على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق معها من أجل ضمان الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة للاجئين، ومساعدة الدول المستضيفة على تحمّل أعباء اللجوء.
كما أعرب المجالي عن تقدير المملكة للجهود التي بذلها المفوّض السامي السابق فيليبو غراندي خلال فترة ولايته.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي يعزي بوفاة والدة العين والنائب الأسبق خالد رمضان
-
الأمن يحذر الأردنيين
-
لماذا لا يكون الأردن منصة انطلاق الشركات الهندية للإقليم؟
-
100مزارع ومزارعة يستفيدون من "التدريب الافتراضي" في المفرق
-
تأخير بدء امتحانات الطلبة في هذه المدارس السبت
-
ارتفاع عدد طلبة المسار المهني في تربية قصبة المفرق
-
الملك : حظ الأردن بكم كبير يا نشامى
-
ولي العهد يبارك للمغرب بطولة كأس العرب ويشكر قطر على حسن التنظيم