الأردن يرفع القيود عن استيراد الدواجن من البرازيل

الوكيل الإخباري- كشف مساعد الأمين العام لشؤون الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، مصباح الطراونة، عن رفع الوزارة للقيود التي فُرضت سابقًا على استيراد لحوم الدواجن من البرازيل، بعد زوال خطر إنفلونزا الطيور.

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وقال الطراونة ، الأربعاء، إن الأردن كان قد فرض قيودًا على واردات لحوم الدجاج البرازيلية في شهر حزيران الماضي، بعد اكتشاف حالة من إنفلونزا الطيور.



وأشار إلى أن الأردن يستورد ما معدله بين 8 - 10 آلاف طن من الدجاج المجمد سنويًا من البرازيل، مضيفًا أن غالبية هذه الكميات تُستخدم في المطاعم المحلية.