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الأردن يرفع القيود عن استيراد الدواجن من البرازيل

مزرعة دجاج داخلية
دجاج
 
الأربعاء، 23-07-2025 09:44 ص

الوكيل الإخباري-   كشف مساعد الأمين العام لشؤون الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، مصباح الطراونة، عن رفع الوزارة للقيود التي فُرضت سابقًا على استيراد لحوم الدواجن من البرازيل، بعد زوال خطر إنفلونزا الطيور.

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وقال الطراونة ، الأربعاء، إن الأردن كان قد فرض قيودًا على واردات لحوم الدجاج البرازيلية في شهر حزيران الماضي، بعد اكتشاف حالة من إنفلونزا الطيور.


وأشار إلى أن الأردن يستورد ما معدله بين 8 - 10 آلاف طن من الدجاج المجمد سنويًا من البرازيل، مضيفًا أن غالبية هذه الكميات تُستخدم في المطاعم المحلية.


وبين أن فرق الوزارة الفنية تتابع من كثب تطورات الوضع الصحي في الدول المصدّرة للمنتجات الحيوانية، مشددا على أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات ضرورية لحماية الصحة العامة والقطاع الزراعي.

 
 
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