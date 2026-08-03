الإثنين 2026-08-03 08:47 م

الأردن يستضيف الأربعاء اجتماعا لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 03-08-2026 07:13 م

الوكيل الإخباري- يستضيف الأردن بعد غد الأربعاء اجتماعًا لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلَّفة بالتحرّك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء خارجية جمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، وماليزيا.

اضافة اعلان


وسيبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية؛ لبلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.


وتضمّ اللجنة في عضويتها إلى جانب الأردن، الجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تت

أخبار محلية وزارة الشباب: جلسة تدريبية لضباط ارتباط جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

أصبحت جرعات الكركم من المشروبات الصحية الشائعة، لاحتوائها على مركب الكركمين المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، إذ تُحضَّر عادةً من الكركم الطازج أو المطحون مع الزنجبيل والليمون والفلفل الأسو

طب وصحة هكذا يؤثر تناول جرعة من الكركم يوميًا على جسمك

وكان ترامب أعلن أن المحادثات مع إيران ستبدأ الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق. وقال ترامب للصحفيين مساء الأحد، على متن ا

عربي ودولي سنتكوم: غيرنا مسار 44 سفينة تجارية وعطلنا سفينتين منذ استئناف حصار إيران

الغذاء والدواء: إغلاق 15 منشأة ومطعم شاورما خلال عيد الأضحى

أخبار محلية بعد طرح برنامج الوكيل.. الغذاء والدواء تتخذ تدابير صحية جديدة لضمان سلامة الشاورما والمايونيز

أرشيفية

عربي ودولي الحرس الثوري يؤكد استعداده لمواجهة أي تهديد على الحدود الشمالية الغربية

ا

عربي ودولي ترقب لانطلاق المفاوضات التي أعلن عنها ترامب في ظل نفي إيراني

فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقًا أوليًا بشأن أحداث العبور الجماعي التي شهدتها مدينة سبتة، فيما دعت جمعيات قضائية إلى التعامل مع الأزمة في إطار سيادة القانون، محذرة من استغلالها لتأجيج خطاب الكرا

عربي ودولي القضاء الإسباني يفتح تحقيقًا أوليًا في أحداث سبتة وسط دعوات لاحترام سيادة القانون

ل

أخبار محلية الأردن يستضيف الأربعاء اجتماعا لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس



 
 






الأكثر مشاهدة

 