الأردن يعزّز مكانته السياحية عبر 25 خط طيران منخفض التكاليف

12:25 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/729327 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يتوقع استقطاب 270 ألف مسافر إلى الأردن عبر الطيران منخفض التكاليف خلال العام الحالي، وذلك وفق تقرير الربع الأول لعام 2025 المتعلّق بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، ضمن محور "الأردن وجهة عالمية" (ترسيخ مكانة الأردن كوجهة رئيسية للسياحة). اضافة اعلان





وأشار التقرير إلى أن عدد خطوط الطيران منخفض التكاليف بلغ 25 خطًا مباشرًا إلى الأردن خلال العام الحالي؛ إذ جرى تشغيل 20 خطًا إلى عمّان لموسم الصيف، وسيجري تشغيل 5 خطوط إلى العقبة و6 خطوط إلى عمّان لموسم الشتاء.



ويُظهر التقرير الحكومي أن عدد الزوّار الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 1.508 مليون زائر، وبلغ الدخل السياحي لشهري كانون الثاني وشباط نحو 1.217 مليار دينار، وهي الأرقام ذاتها التي سبق الإعلان عنها رسميًا.



