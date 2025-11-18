الأردن يهنئ المغرب وسلطنة عُمان بأعيادهما الوطنية

10:43 ص

الوكيل الإخباري- هنأت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الثلاثاء، المملكة المغربية وسلطنة عُمان بمناسبة أعيادهما الوطنية.





وعبرت الخارجية عن تهنئتها للمغرب بذكرى يوم الاستقلال وسلطنة عُمان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.