الأشغال: استكمال أعمال صيانة جزء من طريق عمّان جرش بالاتجاهين

الوكيل الإخباري- أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان الثلاثاء، أعمال مشروع صيانة جزء من طريق عمّان جرش في المنطقة الممتدة من جسر سلحوب ولغاية جسر البقعة وبالاتجاهين وبطول (5) كم.

اضافة اعلان



وكانت الوزارة قد باشرت منتصف أيلول الماضي العمل في المشروع الذي كان من المقرر أن يستمر حتى منتصف كانون ثاني من العام المقبل الا أن الوزارة تمكنت من إنهاء المشروع بنصف المدة العقدية المحددة في وثائق العطاء.