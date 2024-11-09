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الأشغال: استكمال أعمال صيانة جزء من طريق عمّان جرش بالاتجاهين

جانب من الطريق
جانب من الطريق
السبت، 09-11-2024 09:48 ص

الوكيل الإخباري- أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان الثلاثاء، أعمال مشروع صيانة جزء من طريق عمّان جرش في المنطقة الممتدة من جسر سلحوب ولغاية جسر البقعة وبالاتجاهين وبطول (5) كم.

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وكانت الوزارة قد باشرت منتصف أيلول الماضي العمل في المشروع الذي كان من المقرر أن يستمر حتى منتصف كانون ثاني من العام المقبل الا أن الوزارة تمكنت من إنهاء المشروع بنصف المدة العقدية المحددة في وثائق العطاء.


وشملت الأعمال في المشروع، كشط سطح الطريق القائم وإعادة تنفيذ طبقة خلطة اسفلتية جديدة، بالإضافة لتنفيذ أعمال الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.

 
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