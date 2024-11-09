الأشغال: استكمال أعمال صيانة جزء من طريق عمّان جرش بالاتجاهين

وكانت الوزارة قد باشرت منتصف أيلول الماضي العمل في المشروع الذي كان من المقرر أن يستمر حتى منتصف كانون ثاني من العام المقبل الا أن الوزارة تمكنت من إنهاء المشروع بنصف المدة العقدية المحددة في وثائق العطاء.
وشملت الأعمال في المشروع، كشط سطح الطريق القائم وإعادة تنفيذ طبقة خلطة اسفلتية جديدة، بالإضافة لتنفيذ أعمال الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.
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