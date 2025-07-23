"الأشغال" تعقد ورشة عن ضوابط تحديد المُدد الزمنية للعطاءات

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن الورشة التي شاركت فيها المكاتب الاستشارية المؤهلة من الدرجة الأولى لدى دائرة العطاءات الحكومية وأعضاء اللجنة الفنية المُشكّلة وعدد من المعنيين بالوزارة، نُضمت بهدف استعراض ومناقشة مخرجات اللجنة الفنية المكلّفة بوضع ضوابط ومعايير علمية واضحة لتحديد تلك المُدد الزمنية.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى خلال الورشة عرض المخرجات الأولية لأعمال اللجنة الفنية ودراسة التوصيات المقترحة، تمهيداً لإقرارها والعمل بها وفق الأصول، بما يضمن إدراج مدد عمل واقعية وفاعلة وعادلة لجميع أطراف العقد: صاحب العمل والمقاول والمهندس الاستشاري المشرف.
وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي وزارة الأشغال العامة والإسكان لتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع وضمان توازن الحقوق والواجبات بين مختلف الأطراف المعنية.
يشار إلى أن اللجنة الفنية تضمّ في عضويتها ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، ودائرة العطاءات الحكومية، وهيئة المكاتب الهندسية، ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، والجامعة الأردنية، وأمانة عمّان الكبرى.
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