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الأمانة تختتم حملة مناهضة العنف ضد المرأة

جانب من الحملة
جانب من الحملة
الثلاثاء، 10-12-2024 02:46 م
الوكيل الإخباري-  اختتمت اليوم الثلاثاء حملة مناهضة العنف ضد المرأة التي نظمتها دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في أمانة عمان الكبرى من خلال عقد حلقة نقاشية للقياديات في الأمانة بالتعاون مع حدائق الملكة رانيا العبدالله اضافة اعلان

 
بدورها ثمنت مديرة دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في امانة عمان المهندسة غيداء الحديد في كلمتها الافتتاحية توجيهات أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة لدعم جهود المرأة العاملة، وتوفير بيئة عمل مناسبة لها ، والثقة والإيمان بقدراتها لتقف إلى جانب الرجل في تقديم أفضل الخدمات لمدينة عمان ومواطنيها. 

وقالت إن دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية نظمت العديد من الفعاليات ضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث عقدت العديد من المحاضرات التوعوية الموجهة إلى أفراد المجتمع المحلي في المراكز التابعة للدائرة والمنتشرة في عمان.

وأضافت انه تم عقد دورة لمدة ثلاثة أيام موجهة لموظفات أمانة عمان تناولت محاور العنف الأسري والعنف الرقمي والأمن والسلام، بالإضافة إلى عقد لقاء مع قياديات الأمانة ضمن ورشة تم تنظيمها بالتعاون مع حدائق الملكة رانيا العبدالله هدفت لرصد احتياجات المرأة العاملة في الأمانة. 

وتناولت الحلقة النقاشية عدة محاور أهمها دور المرأة القيادية في الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة بمشاركة قياديات من قطاعات التخطيط والصحة ومنعة عمان، إضافة الى دور القيادة في التنمية بمشاركة قياديات من قطاعات الأشغال والتنمية المجتمعية والمنتدى العربي للمدن الذكية.

ويشار الى أن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة هي حملة دولية أطلقتها الأمم المتحدة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات كل عام ابتداءً من 25 نوفمبر، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى 10 ديسمبر، وهو يوم حقوق الإنسان، ويشارك بها العديد من المنظمات الدولية، والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بمختلف بلدان العالم.
 
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