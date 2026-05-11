الإثنين 2026-05-11 05:53 م

الأمانة تغلق نفقَي صهيب وأبو هريرة يوميا بعد منتصف الليل

الأمانة تغلق نفقَي صهيب وأبو هريرة يوميا بعد منتصف الليل
الأمانة تغلق نفقَي صهيب وأبو هريرة يوميا بعد منتصف الليل
 
الإثنين، 11-05-2026 04:19 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن إغلاق نفق صهيب الكائن في شارع المدينة المنورة ونفق أبو هريرة الكائن في شارع القدس يومياً من الساعة 12:00 ليلاً ولغاية 6:00 صباحاً.اضافة اعلان


وقالت الأمانة إن هذه الاغلاقات لتنفيذ أعمال صيانة، ولذلك ستستمر إلى حين الانتهاء من الأعمال المطلوبة.

وأهابت أمانة عمّان بالسائقين استخدام الطرق البديلة والتقيد بالإرشادات المرورية حفاظا على انسيابية الحركة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية إطلاق مشروع "تمكين الشباب في المشاركة السياسية والحكم الرشيد"

العاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يشارك في ندوة إقليمية للاحتفال باليوم العالمي للتمريض والقبالة

جيلي تكشف عن مستقبل التنقل الذكي في معرض بكين 2026 وتستعرض أول روبوتاكسي مصمم بالكامل

أخبار الشركات جيلي تكشف عن مستقبل التنقل الذكي في معرض بكين 2026 وتستعرض أول روبوتاكسي مصمم بالكامل

ب

أخبار الشركات لماذا تغيّر سلوك البيتكوين في 2026؟ قراءة لمحركات السوق الجديدة

الملك يشيد بجهود مرتبات المنطقة العسكرية الشرقية في حماية الحدود

أخبار محلية الملك يشيد بجهود مرتبات المنطقة العسكرية الشرقية في حماية الحدود

ي

أخبار محلية 2.17 مليار دولار الدخل السياحي للأردن منذ مطلع العام

البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

أخبار محلية تنويه هام من البنك المركزي الأردني

أمانة عمّان تطلق خط الباص سريع التردد (107) بين عمّان والسلط

خاص بالوكيل زيادة أجور الباص السريع



 
 






الأكثر مشاهدة

 