الأمانة تغلق نفقَي صهيب وأبو هريرة يوميا بعد منتصف الليل

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن إغلاق نفق صهيب الكائن في شارع المدينة المنورة ونفق أبو هريرة الكائن في شارع القدس يومياً من الساعة 12:00 ليلاً ولغاية 6:00 صباحاً.





وقالت الأمانة إن هذه الاغلاقات لتنفيذ أعمال صيانة، ولذلك ستستمر إلى حين الانتهاء من الأعمال المطلوبة.



وأهابت أمانة عمّان بالسائقين استخدام الطرق البديلة والتقيد بالإرشادات المرورية حفاظا على انسيابية الحركة.





