الأربعاء 2025-07-02 04:02 م
 

"الأمن العام" تشدد الرقابة على المواكب بالمناسبات

دورية الأمن العام
الامن العام
 
الأربعاء، 02-07-2025 03:49 م

الوكيل الإخباري-    أكدت مديرية الأمن العام أن تشكيل المواكب يعد مخالفة صريحة للقانون، ويشكل خطرا كبيرا على سلامة مستخدمي الطريق، ويعيق حركة السير، ويمنع المواطنين من الوصول إلى وجهاتهم بأمان.

اضافة اعلان


وبينت المديرية أنها كثفت الرقابة، سواء البشرية أو الآلية، لرصد وضبط كل من يرتكب مثل هذه المخالفات، مؤكدة أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية، تقوم على الالتزام والتعاون، واحترام حق الجميع باستخدام الطريق بأمان.


ودعت المديرية المواطنين كافة إلى التعاون ورفض هذه السلوكيات ونبذها، مشددة على أن التعبير عن الفرح بالمناسبات، كالتخرج أو النجاح، يجب أن يكون بطرق حضارية وآمنة تراعي القوانين وتحفظ الأرواح وتعكس صورة إيجابية عن المجتمع من خلال الالتزام بالسلوكيات المرورية السليمة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

دورية الأمن العام

أخبار محلية "الأمن العام" تشدد الرقابة على المواكب بالمناسبات

ف

فيديو الوكيل تحذير أمني من حوادث الغرق خلال الصيف.. احذر لا تكن الضحية القادمة

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

أخبار محلية عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

غاغاغا

فيديو منوع مقطع مريح نفسيا للبعض

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعـي فـاضل الشاب إبراهيم نايف العتوم في ذمة الله

فبل

منوعات مصر تحذر المواطنين من باور بانك للهواتف قابل للانفجار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية القبض على 17 تاجراً ومروجاً للمخدرات أحدهم مصنف بالخطر

ا

أخبار محلية الحنيفات: تعديل تعليمات الزراعة العضوية خطوة استراتيجية للتنظيم وتعزيز تنافسيته



 
 





الأكثر مشاهدة