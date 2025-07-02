"الأمن العام" تشدد الرقابة على المواكب بالمناسبات

الوكيل الإخباري- أكدت مديرية الأمن العام أن تشكيل المواكب يعد مخالفة صريحة للقانون، ويشكل خطرا كبيرا على سلامة مستخدمي الطريق، ويعيق حركة السير، ويمنع المواطنين من الوصول إلى وجهاتهم بأمان.

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وبينت المديرية أنها كثفت الرقابة، سواء البشرية أو الآلية، لرصد وضبط كل من يرتكب مثل هذه المخالفات، مؤكدة أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية، تقوم على الالتزام والتعاون، واحترام حق الجميع باستخدام الطريق بأمان.