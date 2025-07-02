"الأمن العام" تشدد الرقابة على المواكب بالمناسبات

وبينت المديرية أنها كثفت الرقابة، سواء البشرية أو الآلية، لرصد وضبط كل من يرتكب مثل هذه المخالفات، مؤكدة أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية، تقوم على الالتزام والتعاون، واحترام حق الجميع باستخدام الطريق بأمان.
ودعت المديرية المواطنين كافة إلى التعاون ورفض هذه السلوكيات ونبذها، مشددة على أن التعبير عن الفرح بالمناسبات، كالتخرج أو النجاح، يجب أن يكون بطرق حضارية وآمنة تراعي القوانين وتحفظ الأرواح وتعكس صورة إيجابية عن المجتمع من خلال الالتزام بالسلوكيات المرورية السليمة.
-
أخبار متعلقة
-
عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
-
القبض على 17 تاجراً ومروجاً للمخدرات أحدهم مصنف بالخطر
-
الحنيفات: تعديل تعليمات الزراعة العضوية خطوة استراتيجية للتنظيم وتعزيز تنافسيته
-
خطوة كبيرة لحزب الاتحاد الوطني الأردني تعيد تشكيل الخارطة السياسية الحزبية في الأردن مع اندماج حزب الأرض المباركة وحزب الشباب الأردني
-
افتتاح المرافق التدريبية للفصيل النسائي في قيادة لواء بن زايد
-
"الهاشمية" توقع مذكرة تفاهم لدعم الطلبة بمهارات سوق العمل
-
اتفاقية تعاون بين "المناطق الحرة" ومؤسسة الحسين للسرطان
-
"الصحفيين" تقر تعليمات سجل الصحفيين المؤازرين