الأمن العام يعلن تأجيل أقساط السلف لشهري شباط وآذار

وجاء القرار بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واقتراب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، بهدف تمكين المنتسبين من تلبية احتياجاتهم والتخفيف من الالتزامات المالية المترتبة عليهم خلال هذه الفترة.
وأكدت مديرية الأمن العام التزامها الدائم بدعم منتسبيها وتلمس احتياجاتهم وهم الذين يواصلون البذل والعطاء خدمة لوطنهم ودفاعا عن أمنه وأمن المواطنين والمقيمين على ثراه.
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