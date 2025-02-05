 
الأربعاء 2025-02-05 09:30 م
 

الأمن العام يعلن تأجيل أقساط السلف لشهري شباط وآذار

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الأربعاء، 05-02-2025 08:40 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية الأمن العام اليوم الأربعاء، عن تأجيل الأقساط الشهرية للسلف الممنوحة للضباط وضباط الصف والأفراد من صندوقي التعاون والادخار لشهري شباط وآذار 2025.اضافة اعلان


وجاء القرار بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واقتراب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، بهدف تمكين المنتسبين من تلبية احتياجاتهم والتخفيف من الالتزامات المالية المترتبة عليهم خلال هذه الفترة.

وأكدت مديرية الأمن العام التزامها الدائم بدعم منتسبيها وتلمس احتياجاتهم وهم الذين يواصلون البذل والعطاء خدمة لوطنهم ودفاعا عن أمنه وأمن المواطنين والمقيمين على ثراه.
 
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