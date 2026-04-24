الأمن العام يواصل حملاته البيئية في محافظات المملكة

وتواجدت مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة والشرطة المجتمعية بين المتنزهين والزوار، لرفع مستوى الوعي البيئي لديهم، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على نظافة تلك المواقع وصون مكوناتها الطبيعية.
وتضمنت الحملات توزيع أكياس مخصصة للنفايات على المتنزهين، إلى جانب تقديم إرشادات توعوية تحثهم على جمع المخلفات وعدم تركها خلفهم، بما يسهم في الحد من الممارسات السلبية والحفاظ على جمالية المواقع الطبيعية واستدامتها.
وأكدت مديرية الأمن العام أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجيتها المستمرة لتعزيز منظومة الحماية البيئية، داعية المواطنين والزوار إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات، والمشاركة الفاعلة في حماية البيئة، باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود لضمان بيئة نظيفة وآمنة.
