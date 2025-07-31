الأمن: عقوبات رادعة وإجراءات مشددة بحق مرتكبي هذه الأفعال

09:24 م

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الوكيل الإخباري- جددت مديرية الأمن العام تحذيرها من السلوكيات المرورية الخاطئة التي قد ترافق الاحتفالات، مثل المواكب المعيقة، أو خروج الأجسام من نوافذ المركبات، مشيرة إلى خطورتها على المواطنين، وإعاقتها لحركة السير، الأمر الذي جعل منها مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون. اضافة اعلان





وأكدت المديرية أنها كثفت من رقابتها الميدانية والإلكترونية، لرصد وضبط مرتكبي مثل هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحقهم، والتي تشمل حجز المركبة، وعقوبات أخرى وفقًا لأحكام القانون.



وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة الاحتفال بطرق حضارية وآمنة، تراعي القانون وتحفظ الأرواح والممتلكات، وتحترم حق الآخرين في استخدام الطريق والوصول إلى وجهاتهم.



ولفتت إلى أهمية الشراكة المجتمعية في محاربة هذه الظواهر من خلال الإبلاغ عنها على هاتف الطوارئ 911 أو من خلال الرقم المخصص على الواتساب (0797911911).



وختمت مديرية الأمن العام دعوتها بتجديد التأكيد على أن مشاهد الفرح الحقيقية تكتمل حين تُصان فيها الأرواح وتُحترم فيها القوانين، بعيدًا عن كل ما قد يحولها إلى مأساة.