الأمن يكشف تفاصيل وفاة شخصين داخل بئر في إربد

الجمعة، 31-10-2025 03:57 م
الوكيل الإخباري-   صرّح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بأن بلاغًا ورد إلى غرفة العمليات يفيد بمحاصرة (4) أشخاص داخل بئر مياه بعمق (7) أمتار في منطقة علعال بمحافظة إربد.اضافة اعلان


وأضاف أن الفرق المتخصصة التابعة لمديرية دفاع مدني شرق إربد، وبإسناد من فريق البحث والإنقاذ الدولي والشرطة، تحركت على الفور إلى موقع الحادث، حيث جرى إخراج الأشخاص الأربعة من داخل البئر، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وما لبث اثنان منهم أن فارقا الحياة، وفتح تحقيق في الحادثة.

وتهيب إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية بالإخوة المواطنين ضرورة عدم إنزال ماتورات شفط المياه التي تعمل على المواد النفطية داخل الآبار، والتأكد من صلاحية وجودة الحبال المستخدمة في عمليات التنظيف، والاستعانة بالأشخاص المختصين بعمليات تنظيف الآبار إن لزم الأمر.
 
 
