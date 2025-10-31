الأمن يكشف تفاصيل وفاة شخصين داخل بئر في إربد

وأضاف أن الفرق المتخصصة التابعة لمديرية دفاع مدني شرق إربد، وبإسناد من فريق البحث والإنقاذ الدولي والشرطة، تحركت على الفور إلى موقع الحادث، حيث جرى إخراج الأشخاص الأربعة من داخل البئر، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وما لبث اثنان منهم أن فارقا الحياة، وفتح تحقيق في الحادثة.
وتهيب إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية بالإخوة المواطنين ضرورة عدم إنزال ماتورات شفط المياه التي تعمل على المواد النفطية داخل الآبار، والتأكد من صلاحية وجودة الحبال المستخدمة في عمليات التنظيف، والاستعانة بالأشخاص المختصين بعمليات تنظيف الآبار إن لزم الأمر.
