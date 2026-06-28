الأمن ينعى الرقيب إبراهيم الحويطات

ونقل العقيد الخصاونة تعازي ومواساة مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام إلى ذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما شارك في تشييع الفقيد نائب مدير شرطة شمال عمان العقيد تيسير الحردان، ونائب مدير دفاع الزرقاء، وعدد من مرتبات مديرية الأمن العام من مختلف تشكيلاتها.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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