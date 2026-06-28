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الأمن ينعى الرقيب إبراهيم الحويطات

الرقيب إبراهيم صبري الحويطات
تشييع جثمان الرقيب ابراهيم صبري مسلم الحويطات
 
الأحد، 28-06-2026 07:39 ص

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير شرطة محافظة الزرقاء، العقيد قيس الخصاونة، في تشييع جثمان الرقيب إبراهيم صبري الحويطات من مرتب قيادة أمن إقليم العاصمة.

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ونقل العقيد الخصاونة تعازي ومواساة مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام إلى ذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما شارك في تشييع الفقيد نائب مدير شرطة شمال عمان العقيد تيسير الحردان، ونائب مدير دفاع الزرقاء، وعدد من مرتبات مديرية الأمن العام من مختلف تشكيلاتها.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
 


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