الأمن ينعى الرقيب إبراهيم الحويطات

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير شرطة محافظة الزرقاء، العقيد قيس الخصاونة، في تشييع جثمان الرقيب إبراهيم صبري الحويطات من مرتب قيادة أمن إقليم العاصمة.

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