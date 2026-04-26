الأمن ينعى العريف محمد أبو رمان

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير إدارة الدوريات الخارجية العقيد حسين عبدالله المساعيد في تشييع جثمان العريف محمد ظاهر بشير أبو رمان، إلى مقبرة أم جوزة في محافظة البلقاء.

ونقل العقيد المساعيد أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية لذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.