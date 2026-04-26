الأمن ينعى العريف محمد أبو رمان

شيع جثمان العريف محمد ظاهر بشير أبو رمان
جانب من تشييع جثمان العريف محمد ظاهر بشير أبو رمان
 
الأحد، 26-04-2026 07:02 ص

الوكيل الإخباري-   مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير إدارة الدوريات الخارجية العقيد حسين عبدالله المساعيد في تشييع جثمان العريف محمد ظاهر بشير أبو رمان، إلى مقبرة أم جوزة في محافظة البلقاء.

ونقل العقيد المساعيد أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية لذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.


كما شارك في تشييع الجثمان نائب مدير شرطة محافظة البلقاء العقيد محمود الواكد، والعقيد مجدي المناصير من إدارة الدوريات الخارجية، إلى جانب عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد من مختلف تشكيلات مديرية الأمن العام.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
 


شيع جثمان العريف محمد ظاهر بشير أبو رمان

أخبار محلية الأمن ينعى العريف محمد أبو رمان

