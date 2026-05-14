الخميس 2026-05-14 08:11 ص

الأمن ينعى الملازم أول أحمد عرفة

تشييع جثمان
جانب من تشييع الجثمان
 
الخميس، 14-05-2026 06:53 ص

الوكيل الإخباري-   مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير شرطة شرق عمان العميد فراس الرهايفة، ومدير إدارة الدوريات الخارجية العقيد حسين المساعيد بتشييع جثمان الملازم أول أحمد راسم خليل عرفة مرتب إدارة الدوريات الخارجية الى مثواه الاخير بالمقبرة الإسلامية/ سحاب.

ونقل العميد الرهايفة، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.


كما شارك في تشييع جثمان الفقيد عدد من مرتبات الأمن العام من مختلف التشكيلات. 
                          إنا لله وإنا إليه راجعون

 
 


