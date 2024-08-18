الأمن ينفي الرسالة المتداولة للتحذير من سرقة بحجة التعداد السكّاني

ويُهيب بالجميع عدم إعادة نشر أيٍّ من تلك الرسائل مجهولة المصدر وتحمل معلومات مضللة، مؤكداً أنّ مديرية الأمن العام دوماً سبّاقة في نشر أي تحذير أو بيانات ونشرها على مختلف وسائل الإعلام الوطنية.
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