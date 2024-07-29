الأمن: 219 وفاة تسببت بها حوادث الدهس في العام 2023

وأضاف أن عبور المشاة للشارع من غير الأماكن المخصصة (في حال توفرها)، سلوك خطير ومخالف لقواعد السير.
وأكد ضرورة التزام المواطنين بقواعد السير واستخدام الأماكن المخصصة لعبور المشاة، حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.
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