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الأمن: 219 وفاة تسببت بها حوادث الدهس في العام 2023

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الإثنين، 29-07-2024 11:53 م

 

 الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن عدد الوفيات من المشاة بلغ 219 حالة تسببت بها حوادث الدهس في العام 2023، بما نسبته 36.1 بالمئة من مجموع الوفيات الكلي الناجم عن حوادث السير.


وأضاف أن عبور المشاة للشارع من غير الأماكن المخصصة (في حال توفرها)، سلوك خطير ومخالف لقواعد السير.


وأكد ضرورة التزام المواطنين بقواعد السير واستخدام الأماكن المخصصة لعبور المشاة، حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.

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