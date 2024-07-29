الأمن: 219 وفاة تسببت بها حوادث الدهس في العام 2023

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن عدد الوفيات من المشاة بلغ 219 حالة تسببت بها حوادث الدهس في العام 2023، بما نسبته 36.1 بالمئة من مجموع الوفيات الكلي الناجم عن حوادث السير.



وأضاف أن عبور المشاة للشارع من غير الأماكن المخصصة (في حال توفرها)، سلوك خطير ومخالف لقواعد السير.