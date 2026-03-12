الأمير رعد يهنئ بتشكيل المجلس الاستشاري للجنة البارالمبية الأردنية

الوكيل الإخباري- هنأ سمو الأمير رعد بن زيد بتشكيل المجلس الاستشاري للجنة البارالمبية الأردنية، وذلك خلال رعايته أمس الأربعاء، حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامته اللجنة.

وفي كلمة ترحيبية، أشاد سموه بالدور البارز الذي تضطلع به اللجنة، وما حققته من إنجازات متميزة على مختلف المستويات، مؤكدًا أهمية الدور الذي سيؤديه المجلس الاستشاري في دعم مسيرة اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز جهودها بما يسهم في تحقيق أهدافها وتطوير برامجها وخططها المستقبلية.



من جانبه، أعرب رئيس المجلس الاستشاري العين المهندس يحيى الكسبي، عن بالغ شكره وتقديره لسمو الأمير رعد على رعايته وحضوره للحفل، مؤكداً أن دعم سموه يشكل دافعاً قوياً لعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي تعد أولى خطوات عمل المجلس.



وأشار إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها اللجنة على مدار السنوات الماضية، بفضل الدعم والرعاية المتواصلة من سمو الأمير، الذي كان له دور محوري في تأسيس اللجنة ودعم مسيرتها، مؤكداً الحرص على البناء على هذه النجاحات وتعزيزها في المستقبل.



واستمع الحضور خلال اللقاء، إلى عرض موجز حول محاور الخطة الاستراتيجية للجنة قدمها رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية، الدكتور عمر هنداوي، وما تتضمنه من برامج ومشاريع تهدف إلى تطوير رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حضور الأردن في المحافل الإقليمية والدولية.



بدوره، رحب الدكتور هنداوي بسمو الأمير رعد وأعضاء المجلس الاستشاري، مستعرضاً مسيرة اللجنة والدعم المتواصل الذي تحظى به من القيادة الهاشمية، ومن سمو الأمير فيصل بن الحسين، وسمو الأمير رعد بن زيد، وسمو الأمير مرعد بن رعد، مشيراً إلى أن هذا الصرح تأسس بإرادة ملكية سامية عام 1981 ويحظى برعاية واهتمام مستمرين.



كما قدم هنداوي عرضاً موجزاً حول الخطة الاستراتيجية للجنة، وما تتضمنه من برامج ومشاريع تهدف إلى تطوير رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حضور الأردن في البطولات الإقليمية والدولية، والارتقاء بالأداء المؤسسي للجنة خلال المرحلة المقبلة.



وأكد هنداوي، أن اللجنة البارالمبية الأردنية كانت وما تزال حاضنة للأبطال الذين رفعوا علم المملكة عالياً في المحافل الدولية، معرباً عن تطلع مجلس الإدارة إلى أن يشكل المجلس الاستشاري داعماً حقيقياً لمسيرة التطوير المؤسسي وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية المجتمعية في القطاع الرياضي.



كما استعرض هنداوي، أبرز إنجازات الأبطال البارالمبيين الأردنيين، ومنهم عبد الكريم خطاب، ومعتز الجنيدي، وجميل الشبلي، وعمر قرادة، وثروت الحجاج، وأسماء عيسى، وأحمد الهندي، مشيراً إلى إنجاز خطاب بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية، واختياره كأفضل رياضي آسيوي في مختلف الرياضات خلال العام الماضي في كازاخستان.



بدوره، أكد عضو المجلس الاستشاري عماد الحباشنة، أن اللجنة لها دور كبير في بدايات العديد من القيادات الرياضية، مشيداً بالدور الريادي لسمو الأمير رعد في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وبالإنجازات المتميزة التي يحققها الأبطال البارالمبيون، والتعاون الكبير من الأجهزة الأمنية، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم برامج اللجنة والرياضيين.



من جانبه، أعرب عضو المجلس الاستشاري العين عيسى حيدر مراد عن سعادته بالانضمام إلى المجلس، مؤكدا حرصه على تقديم مختلف أشكال الدعم للجنة، بما يمكنها من أداء رسالتها وتحقيق المزيد من النجاحات.



وحضر حفل الإفطار أعضاء مجلس الإدارة، ونائب الرئيس الدكتور محمد أبو الطيب، وأمين الصندوق الأستاذ عامر لافي، والسيد معتز الجنيدي.