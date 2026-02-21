الأوقاف تطلق فعالية أسبوعية بعنوان "معاً لحي أنظف"

الوكيل الإخباري- أطلق أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور إسماعيل الخطبا، اليوم السبت، فعالية "معاً لحي أنظف"، لدى اجتماعه عبر تطبيق "زووم" مع رؤساء الفرق التطوعية، بحضور أعضاء الفريق المركزي.

وتعمل الفرق التطوعية التي شكّلتها الوزارة من طلبة دور القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة، وفق خطط أسبوعية، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، تحت إشراف فريق مركزي برئاسة الأمين العام.



وقال الخطبا إن الفعالية تستهدف الأحياء المجاورة للمساجد في مختلف مناطق المملكة، تأكيداً على أن رسالة العمل التطوعي تنطلق من المسجد إلى المجتمع المحلي، مشيداً بالنشاط الملحوظ الذي شهدته مختلف محافظات المملكة خلال الأسبوع الماضي.



وأشار إلى أن الفرق التطوعية نفذت فعاليات ميدانية امتدت من الشمال إلى الجنوب، تزامناً مع إطلاق "أسبوع العناية بالمساجد"، حيث برزت جهود واضحة في عدد من المساجد وأسهمت في استقطاب شباب جدد للانخراط في العمل التطوعي، مؤكدا وضع الأسس لتخصيص جائزة سنوية، تُمنح لعشر فرق متميزة إلى جانب تكريم مبادرات فردية، بهدف تعزيز التنافس الإيجابي وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي.

ودعا الخطبا، الفرق إلى توثيق أنشطتها وإرسال المواد المصوّرة إلى اللجنة الإعلامية، تمهيداً للإعلان عن الفعالية الثالثة خلال اجتماع يُعقد الأسبوع المقبل.