الأوقاف: 20 دقيقة مدة الانتظار لصلاة الفجر

12:41 م

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الوكيل الإخباري- حددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مدة الانتظار لصلاة الفجر 20 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، اعتباراً من اليوم الاثنين. اضافة اعلان





وأشار تعميم صادر عن وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة اليوم إلى جميع مديريات الأوقاف، إلى أن القرار يأتي بسبب استمرار العمل بالتوقيت الصيفي.



