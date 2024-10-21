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الأوقاف: 20 دقيقة مدة الانتظار لصلاة الفجر

وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية
وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية
الإثنين، 21-10-2024 12:41 م
الوكيل الإخباري-   حددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مدة الانتظار لصلاة الفجر 20 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، اعتباراً من اليوم الاثنين.اضافة اعلان


وأشار تعميم صادر عن وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة اليوم إلى جميع مديريات الأوقاف، إلى أن القرار يأتي بسبب استمرار العمل بالتوقيت الصيفي.
 
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