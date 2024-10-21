الأوقاف: 20 دقيقة مدة الانتظار لصلاة الفجر

وأشار تعميم صادر عن وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة اليوم إلى جميع مديريات الأوقاف، إلى أن القرار يأتي بسبب استمرار العمل بالتوقيت الصيفي.
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