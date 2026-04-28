الإفتاء: مقام الرسول مقام تبجيل وتوقير وهو أول من فسّر القرآن وبيّن معانيه

وأوضحت الدائرة في بيان اليوم الثلاثاء، أن أمية النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة تمثل وجها من وجوه الإعجاز، إذ أوحى الله إليه القرآن الكريم وعلمه من لدنه علوما نافعة، ما يشكل دليلا على أن ما جاء به هو وحي إلهي، وليس نتاج تعلم بشري.
وبينت أن السنة النبوية تمثل المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، وهي مبينة ومفسرة للقرآن الكريم، مؤكدة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من فسر القرآن وبين معانيه وأحكامه، ولا يجوز الفصل بين الوحيين، القرآن والسنة، فكلاهما من عند الله تعالى.
وحذرت الدائرة من التصدي لتفسير القرآن الكريم أو الحديث النبوي دون امتلاك أدوات العلم الشرعي من أصول الفقه وعلوم اللغة وغيرها، داعية إلى الرجوع لأهل الاختصاص، التزاما بقوله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".
كما نبهت إلى خطورة تناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأساليب التندّر أو السخرية بهدف زيادة المشاهدات، مؤكدة أن ذلك يتنافى مع تعظيم مقامه الشريف واحترام رسالته.
أخبار متعلقة
-
القاضي: مسار التحديث السياسي يشكل رافعة لتمكين المرأة والشباب
-
لقاء يبحث تعزيز التعاون بين "العلمية الملكية" وجامعة اليرموك
-
وزير الزراعة: الأمن الغذائي ركيزة أساسية للأمن الوطني
-
المجلس التنفيذي في الطفيلة يناقش آليات الحد من حرائق الغابات
-
توقيع اتفاقية المرحلة الأولى لمشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية
-
الأردن واليونان يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية
-
حازم المجالي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك بتعيينه رئيسا لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
تشغيل مواقع أمنية نائية بالطاقة الشمسية في عدد من مناطق المملكة