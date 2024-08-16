الاتحاد الأوروبي ينشر 28 مراقبا للانتخابات النيابية في جميع محافظات الأردن

وقالت خلال مؤتمر صحفي في عمّان، إن مراقبة الانتخابات تأتي استجابة لدعوة من الهيئة المستقلة للانتخابات، لمراقبة الانتخابات النيابية التي ستجرى في 10 أيلول 2024.
وستقوم البعثة بتحليل شامل للعملية الانتخابية وتقييم مدى توافق الانتخابات مع الدستور والقوانين الأردنية، ومع التزامات الأردن الدولية المتعلقة بالانتخابات الديمقراطية.
وتقود بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات رئيسة بعثة المراقبين زيليانا زوفكو، عضو في البرلمان الأوروبي من كرواتيا. تضم البعثة في مجموعها قرابة 100 مراقب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ 27 والنرويج.
ووصلت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات إلى عمان في 28 تموز/يوليو الماضي بفريق المراقبين الأساسي المكون من 11 خبيرا في العملية الانتخابية.
ويعمل الفريق الأساسي على تحليل شامل للعملية الانتخابية، ويشمل التحليل جوانب مثل الإطار القانوني وأداء الإدارة الانتخابية والحملة الانتخابية واحترام الحريات الأساسية وسلوك وسائل الإعلام والقضايا القانونية والسياسية، ويدعمهم خبراء لوجستيون وأمنيون.
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